Президент Израиля вылетел в Киев на мероприятия к годовщине трагедии Бабьего Яра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил во вторник, что отправился с первым государственным визитом в Украину для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, пишет УНН.

Цитата:

"Лечу в Украину с первым государственным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского, на мероприятия к 80-летию трагедии Бабьего Яра. Там приму участие в мероприятиях с президентом и премьер-министром Украины и президентом Германии, в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру", - написал Ицхак Герцог в Twitter, в частности, на украинском языке.

Детали

5 октября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом, сообщили в Офисе Президента Украины.

6 октября в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Дополнение

Память жертв трагедии Бабьего Яра началось 29 сентября. Официальные мероприятия почтения памяти жертв Бабьего Яра продолжаются в Украине до 6 октября.