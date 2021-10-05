ВР начала процедуру рассмотрения отстранения Разумкова от ведения заседаний

КИЕВ. 5 октября. УНН. Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об отстранении председателя парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний, передает корреспондент УНН.

Детали

ВР рассматривает вопрос об отстранении спикера от ведения заседаний по инициативе представителей фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "Партия "За будущее".

"Я не могу вести этот вопрос, у меня конфликт интересов. Я вынужден его передать первому заместителю председателя Верховной Рады Стефанчуку Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков и передал право ведения заседания первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Следует добавить, что пока не известно, об отстранении на какое количество заседаний идет речь.

Напомним

Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.