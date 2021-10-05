Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний ВР

КИЕВ. 5 октября. УНН. Народные депутаты отстранили председателя парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний ВР, передает корреспондент УНН.

Детали

"За" отстранение Разумкова от ведения заседаний сроком на два пленарных дня проголосовали 240 народных избранников.

ВР рассматривала вопрос об отстранении спикера от ведения заседаний по инициативе представителей фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "Партия "За будущее". Разумков отказался вести рассмотрение вопроса, сославшись на конфликт интересов. Председательствовал в заседании первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Напомним

Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.