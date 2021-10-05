Президент Израиля прибыл в Киев

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

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“Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра”, — написал глава государства.

Детали

Герцога в Украине встречали, среди других, девушки с хлебом в традиционном украинском наряде.

Ранее президент Израиля писал, что намерен в Украине принять участие в мероприятиях с президентом и премьер-министром Украины и президентом Германии.

נחתתי כרגע בקייב לתחילתו של ביקור ממלכתי באוקראינה. לעם היהודי יש כאן עבר מפואר, אך גם היסטוריה קשה וכואבת. מחר אשתתף בטקס החשוב לחניכת המרכז להנצחת השואה בקייב, בציון 80 שנים לטבח באבי יאר. pic.twitter.com/8BFBQFHUxD — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021

Добавим

По данным Офиса Президента, 5 октября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом.



6 октября в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Дополнение

Памяти жертв трагедии Бабьего Яра началось 29 сентября. Официальные мероприятия памяти жертв Бабьего Яра продолжаются в Украине до 6 октября.