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Президент Израиля прибыл в Киев

Президент Израиля прибыл в Киев

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра”, — написал глава государства.

Детали

Герцога в Украине встречали, среди других, девушки с хлебом в традиционном украинском наряде.

Ранее президент Израиля писал, что намерен в Украине принять участие в мероприятиях с президентом и премьер-министром Украины и президентом Германии.

Добавим

По данным Офиса Президента, 5 октября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом.

6 октября в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Дополнение

Памяти жертв трагедии Бабьего Яра началось 29 сентября. Официальные мероприятия памяти жертв Бабьего Яра продолжаются в Украине до 6 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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