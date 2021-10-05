Может грозить уголовная ответственность: полиция о пользователях поддельными COVID-документами

КИЕВ. 5 октября. УНН. Национальная полиция Украина проверяет лиц, воспользовавшихся услугами по фальсификации COVID-документов и планирует привлекать их к уголовной ответственности. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Установлено уже 1750 граждан, воспользовавшихся услугами так называемых преступников. Хочу сосредоточить внимание на том, что будет в настоящее время продолжаться проверка тех граждан, которые воспользовались услугами преступников, и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц (воспользовавшихся услугами по подделке COVID-документов - ред.)", - рассказал Гринчак.

Детали

По его информации, поддельный COVID-сертификат в Украине стоит от 2 до 15 тыс. грн, ПЦР-тест - от 200 до 700 грн.

Дополнение

В полиции сообщили, что уже открыли около 490 уголовных производств за подделку COVID сертификатов.

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов. В частности, им предусматривается штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

А в Минздраве заявили, что будут инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации.