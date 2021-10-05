ВР включила в повестку дня рассмотрение вопроса об отставке Разумкова

КИЕВ. 5 октября. УНН. Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности, передает корреспондент УНН.

Детали

Предложение первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассмотреть отставку Разумкова в этот четверг, 7 октября, поддержали 246 нардепов.

"Предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 77 Регламента Верховной Рады назначить рассмотрение вопроса отзыва председателя Верховной Рады с должности на 07.10.2021 года, это послезавтра. Согласно части 4 статьи 76 Регламента Верховной Рады Украины, дать поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной совета в текущем году", - сказал Корниенко, с трибуны ВР, представляя проект постановления об изменениях в повестку дня сессии.

Ранее Корниенко заявил, что рассмотрение вопроса через 10 дней (как того требовал Разумков) затягивает политический кризис, ведь следующая неделя - не пленарная. Корниенко отметил, что ВР 9-го созыва нарушает Регламент значительно меньше предыдущих созыва.

Напомним

ВР отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.