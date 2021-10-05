Данилов прокомментировал возможность направления гуманитарной помощи в ОРДЛО

КИЕВ. 5 октября. УНН. Украина может направить гуманитарную помощь на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, однако для этого надо понимать “с кем решать вопросы”. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время общения с журналистами во вторник, передает УНН.

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“Мы можем им направить гуманитарную помощь. Надо, чтобы у них было желание ее принимать, и нам надо понимать, с кем этот вопрос решать. Все вопросы там, скажем так, переворачиваются с ног на голову. Если этот вопрос не согласован с Кремлем, с Красной площадью, непосредственно с руководством РФ, там ни один человек самостоятельных решений принять не может”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, украинская сторона “как люди гуманные делаем все возможное”.

Комментируя ситуацию с распространением COVID-19 на оккупированных территориях, он отметил что она “сложная”.

“У нас есть мониторинг ситуации на территории, которую захватила Российская Федерация. Это касается Крыма и то, что касается ситуации с частями Донецкой и Луганской областей. Мы понимаем, что там происходит. К большому сожалению должен сказать, что ситуация там очень напряженная”, — заявил Данилов.

Добавим

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее сообщала о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой области.



По ее словам, почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года.