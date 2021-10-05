В НАБУ заявили, что изучают транзакции "ПриватБанка", упомянутые в Pandora Papers

КИЕВ. 5 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины исследуют транзакции “ПриватБанка”, упомянутые в международном журналистском расследовании Pandora Papers, в пределах украинского расследование дела по банку. Об этом журналисту УНН сообщили в НАБУ.

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“Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого „дела ПриватБанка“ исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов. По результатам будет принято решение согласно законодательству”, — сообщила в НАБУ.

Дополнение

Ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, вышедшего под названием Pandora Papers. По ее словам, информация, имеющая отношение к деятельности “Приватбанка”, для работников правоохранительной системы не стала сюрпризом.



Контекст

Расследование Pandora Papers разоблачило, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, связанные с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги.

Так, по данным журналистов, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций оффшорной компании Maltex, бенефициарным владельцем которой был будущий президент Украины. Покупателем стал его близкий соратник и партнер по бизнесу Сергей Шефир. После победы Зеленского Шефир стал помощником президента, недавно на него было совершено покушение.

По состоянию на июнь 2019 года Шефир, уже будучи помощником президента оставался бенефициарным владельцем Maltex, следует из Pandora Papers.