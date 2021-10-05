Прокуратура заинтересовалась хищением средств на строительстве зоопарка в Харькове

КИЕВ. 5 октября. УНН. Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Харьковского зоопарка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева, передает УНН.

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"3 миллиарда гривен на зоопарк. Большая часть которых пошли на оффшорные компании "честных" чиновников и подрядчиков. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы довести это дело до конца и наказать виновных", - пишет депутат.

Дело открыли 17 сентября, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подследственность в уголовном производстве определена за следователями ГУ НП в Харьковской области. Процессуальное руководство по делу осуществляет группа прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

В контексте

По разным оценкам, реконструкция зоопарка в Харькове уже обошлась жителям от 1,5 до 3 млрд грн. В частности там планируют построить самый дорогой общественный туалет, стоимостью более 30 млн грн. Победителем соответствующего тендера стала компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов. На близкие отношения обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.