Отставка незаконная, но в суд обращаться не буду - Разумков
КИЕВ. 5 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает свою отставку незаконной, однако обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту, он не будет. Об этом председатель парламента заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.
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“Я не буду политические распри превращать в грязь, которой забрызгают парламент... Сегодня мне коллеги говорили, что у меня будет возможность обращаться в суд. Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте, я знаю, как это сделать, но вопрос не в должности, поэтому делать этого я не буду”, — заявил Разумков.
Детали
Он отметил, что его отставка состоялась незаконно, но “доказывать, что это незаконно, когда люди знают, что это незаконно — это бороться с ветряными мельницами”, считает Разумков.
Отстраненный от проведения заседаний председатель парламента отметил, что его отставка не соответствует не только закону, но и правде.
В то же время Разумков отметил, что у него не было доказать свою позицию во время съезда “Слуг народа” в Трускавце, однако он считает, что смог бы многих убедить.
Добавим
Во время брифинга Разумков отметил, что имел возможность поговорить с президентом Зеленским об изменении решения о своей отставке, однако не стал этого делать из-за своих принципов.
Сегодня Рада отстранила Разумкова от проведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.
Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.
Контекст
2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.
В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможен.
Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.