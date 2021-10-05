Суета сует. Как нардепы устраняли Разумкова, остались без повестки дня и закрыли заседание - фоторепортаж с ВР

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня Верховная Рада провела заседание, на котором нардепы отстранили спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний, безуспешно пытались отстранить Руслана Стефанчука, остались без повестки дня и закрыли заседание. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Сначала Дмитрий Разумков объявил, что народные депутаты двух фракций инициируют отстранение его от ведения пленарных заседаний ВР.



И, в конце концов, нардепы таки отстранили спикера. Соответствующее решение поддержали 240 народных избранников.

Затем парламентарии включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности. Предложение первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко по рассмотрению отставки Разумкова 7 октября поддержали 246 нардепов.

Однако отстранением Разумкова на заседании решили не ограничиваться - фракции "Евросолидарнисть" и "Голос" дважды пытались отстранить Руслана Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады.

Но первое предложение отстранения не набрало достаточного количества голосов - "за" высказались лишь 69 народных депутатов, еще двое сказали, что голосовали "за", но не сработала кнопка.

Второе предложение отстранения Стефанчука набрало 66 голосов.

На этом заседание - закрыли, ведь Рада, фактически, осталась без повестки дня, потому что в понедельник ее не проголосовали.

Как сообщил УНН депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, ряд фракций Верховной Рады инициировал проведение на этой неделе еще одного заседания Согласительного совета ВР.

Позже его однопартиец Качура сообщил, что заседание Согласительного совета хотят собрать уже сегодня, но, вероятно, что-то пошло не так.

Поэтому запасаемся попкорном и ждем продолжения страстей за отставкой Разумкова.

Добавим

Во время брифинга Разумков отметил, что имел возможность поговорить с президентом Зеленским об изменении решения о своей отставке, однако не стал этого делать из-за своих принципов.

Также он добавил, что считает свою отставку незаконной, однако обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту, он не будет.