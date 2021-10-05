Адвокат заявил, что арестованному крымскому активисту Нариману Джелялу не приходят письма

КИЕВ. 5 октября. УНН. Адвокат Николай Полозов сообщил, что арестованному крымскотатарскому активисту Нариман Джелялу не приходят письма. Адвокат предположил, что это может быть связано с работой "цензоров", передает УНН со ссылкой на Facebook страницу Полозова.

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“Никакие новости из внешнего мира Нариман не поступают. Также поступают ему письма, хотя многие ему пишут, в том числе через электронную систему „Зонателеком“. Причем его соседу по камере такие письма приносят регулярно. Пожалуй, относительно Наримана идет специальное замедление работы цензоров, для того чтобы совсем отрезать его от новостей по воле”, — сообщил адвокат.

Контекст

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова на два месяца — до 4 ноября.

Нариман Джелялова отрицает все обвинения в свой адрес. 8 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Джелялова.

10 сентября Полозов информировал о том, что российская ФСБ переквалифицировала дело Джелял, усилив обвинения и инкриминировав ему “совершение диверсии” вместо “пособничество”.

Украинская власть связывает задержание и аресты крымскотатарских активистов с саммитом “Крымской платформы”, который состоялся 23 августа.