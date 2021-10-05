Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,42 -0,1478  EUR: 30,65 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине к зиме гречка подорожает на 5-7% - эксперт
В Украине к зиме гречка подорожает на 5-7% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13500

Адвокат заявил, что арестованному крымскому активисту Нариману Джелялу не приходят письма

Адвокат заявил, что арестованному крымскому активисту Нариману Джелялу не приходят письма

КИЕВ. 5 октября. УНН. Адвокат Николай Полозов сообщил, что арестованному крымскотатарскому активисту Нариман Джелялу не приходят письма. Адвокат предположил, что это может быть связано с работой "цензоров", передает УНН со ссылкой на Facebook страницу Полозова.

Цитата

“Никакие новости из внешнего мира Нариман не поступают. Также поступают ему письма, хотя многие ему пишут, в том числе через электронную систему „Зонателеком“. Причем его соседу по камере такие письма приносят регулярно. Пожалуй, относительно Наримана идет специальное замедление работы цензоров, для того чтобы совсем отрезать его от новостей по воле”, — сообщил адвокат.

Контекст

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова на два месяца — до 4 ноября.

Нариман Джелялова отрицает все обвинения в свой адрес. 8 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Джелялова.

10 сентября Полозов информировал о том, что российская ФСБ переквалифицировала дело Джелял, усилив обвинения и инкриминировав ему “совершение диверсии” вместо “пособничество”.

Украинская власть связывает задержание и аресты крымскотатарских активистов с саммитом “Крымской платформы”, который состоялся 23 августа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, политзаключенные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.