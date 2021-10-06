Зеленский: Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму. Об этом он заявил во время совместного заявления с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом после переговоров в Киеве, передает УНН.

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Зеленский отметил принципиальную поддержку со стороны государства Израиль суверенитета и территориальной целостности Украины. “Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и в дальнейшем. В частности в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова”, — сказал президент.

Детали

Президент Украины отметил, что первый государственный визит Ицхака Герцога на посту Президента Израиля происходит именно в Украине.

“Я воспринимаю это как знак высокого уважения, дружбы и прочных взаимоотношений, существующих между нашими странами”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи в Киеве обсудил с израильским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке, а также вызовы безопасности, которые сейчас стоят перед Украиной в связи с войной, которая продолжается на Донбассе, и временной оккупацией Российской Федерацией украинского полуострова Крым.

Напомним

Ранее МИД Украины сообщил, что 40 государств подписались под осуждением проведения выборов в аннексирована Россией Крыма.