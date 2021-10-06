Президент Польши призвал НАТО подумать о военных угрозах от Nord Stream 2

КИЕВ. 6 октября. УНН. Евросоюз и НАТО должны подумать над тем, как противостоять вызовам, связанным с реализацией проекта газопровода из России в Германию "Северный поток-2", заявил президент Польши Дуда на Варшавском форуме безопасности. Его слова приводит издание Do Rzeczy, передает УНН.

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“Сегодня необходимо подумать в ЕС и НАТО о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести “Северный поток — 2”, — сказал Дуда.

Он назвал “стратегической ошибкой всего трансатлантического сообщества” строительство газопровода. По его словам, реализация проекта даст России возможность шантажировать общество. Он добавил, что это может быть шантаж, который “выходит далеко за рамки вопросов энергетики”.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти республики ожидают, что поставки газа по газопроводу “Северный поток-2” будут дешевле, чем через Украину, и Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению.