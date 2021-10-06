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Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Франк-Вальтер Штайнмайер

КИЕВ. 6 октября. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду, 6 октября, прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине, пишет УНН.

Цитата:

"Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев! Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Детали

Так, накануне в украинскую столицу прибыл президент Израиля. Он сообщал, что в среду примет участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве.

Также президент Израиля накануне провел встречу с Владимиром Зеленским.

Дополнение

Почтение памяти жертв трагедии Бабьего Яра началось 29 сентября. Официальные мероприятия почтения памяти жертв Бабьего Яра продолжаются в Украине до 6 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Штайнмайер, Израиль, Президент, Бабий Яр, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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