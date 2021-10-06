Деньги на популяризацию вакцинации от COVID-19 и применение полиграфа в ГБР: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 октября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о выделении денег для популяризации среди населения вакцинации от COVID-19 и внесении изменений в порядок применения полиграфа в Государственном бюро расследований, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Детали

Так, в частности, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабмина о выделении "25 000 тыс. грн" для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также на повестке дня - вопрос о внесении изменений в Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в ГБР. Предложенными изменениями уточняется содержание отдельных норм Порядка, внедряются сроки, применение которых согласуется с другими актами законодательства, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования с кандидатами на должности в ГБР по инициативе конкурсной комиссии.

Чиновники планируют рассмотреть и проект постановления о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Общая сумма увеличения расходов за счет собственных доходов составляет 12,5 млрд грн, из которых на выплату проиндексированных пенсий в соответствии с законодательством учтено дополнительную сумму (с учетом оплаты услуг доставки) в размере 5,1 млрд грн.

Также Кабмин, как ожидается, рассмотрит проекты постановлений о внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, об утверждении Типового соглашения о проведении разведывательных и добывающих работ на участках янтароносных недр.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть распоряжение о создании Государственного налогового университета, об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Концепции развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года и относительно строительства комплекса посольства Украины в Турецкой Республике.

Дополнение

Украинцы начали получать SMS-сообщения о необходимости вакцинации от COVID-19. УНН решил выяснить, что еще входит в кампанию Минздрава по популяризации вакцинации населения от коронавируса. Оказывается, туда входят уличные инсталляции (в 5 городах) и продвижение в Facebook.