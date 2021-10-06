Отзыв Разумкова: в "Слуге народа" говорят, Счетная палата уже передала необходимое заключение нардепам

КИЕВ. 6 октября. УНН. Счетная палата еще накануне утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, его уже передано народным депутатам. Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, пишет УНН.

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"Вчера, 5 октября, Счетная палата своим решением утвердила Заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады Украины в январе-августе 2021 года и безотлагательно передала народным депутатам", - написала Кравчук, поблагодарив членов Счетной палаты "за оперативную работу".

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Справка

По данным экспертов Общественной сети ОПОРА, Регламент Верховной Рады не устанавливает минимального срока для включения в повестку дня сессии Верховной Рады рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады с должности. Законодательно определяется только максимальный срок, относительно рассмотрения этого вопроса в повестке дня сессии не позднее чем на десятый день после включения. "В то же время, назначение 5 октября рассмотрения вопроса об отзыве на 7 октября фактически делает невозможным выполнение части 5 статьи 76 Регламента, по подготовке председателем Верховной Рады Украины и предоставлению народным депутатам отчета о работе и о выполнении сметы Верховной Рады, а также о даче заключения Счетной палаты не позднее чем за два дня до рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании Рады", - отметили в ОПОРЕ накануне.