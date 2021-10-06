Рада не смогла отстранить Стефанчука от председательства. Нардепы продолжили рассмотрение вопросов об изменениях границ и названий населенных пунктов

КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховная Рада провалила голосование вопроса об отстранении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от председательства на пленарных заседаниях, передает корреспондент УНН.

Детали

Решение об отстранении Стефанчука от ведения пленарных заседаний на два дня поддержали лишь 49 нардепов. Соответственно после голосования Стефанчук вернулся к председательству на заседании.

Нардепы продолжили рассмотрение вопросов, не требующих дополнительного внесения в повестку дня через утверждение на согласительном совете. Речь идет об изменениях названий и границ населенных пунктов, проведении местных выборов.

Ранее

Сегодня после голосования за кандидатуру председательствующего во время предстоящего рассмотрения вопроса отстранения от должности спикера ВР Дмитрия Разумкова, представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос" внесли предложение об отстранении Стефанчука от председательства в пленарном заседании сроком на два дня из-за нарушения Регламента.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента за нарушение Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "Партия "За будущее". После чего председательствует в пленарных заседания Руслан Стефанчук. И сегодня, 6 октября, во время заседания голосовались вопросы повестки дня, которые не требуют дополнительного включения в нее через обсуждение в комитетах и на Согласительном совете, а именно - вопросы о переименовании населенных пунктов, проведения местных выборов и тому подобное.

В то же время на голосование был поставлен вопрос по избранию по сокращенной процедуре (без обсуждения в комитетах парламента) председательствующего во время запланированного голосования за отзыв с должности председателя ВР Разумкова. В конце концов нардепы поддержали кандидатуру "слуги народа", нардепа Даниила Гетманцева. Именно это голосование, вероятно, и стало основанием подачи предложения об отстранении Стефанчука от ведения заседаний ВР.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.