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Правительство утвердило план мероприятий по развитию охраны психического здоровья

Правительство утвердило план мероприятий по развитию охраны психического здоровья

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабмин утвердил план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Концепции развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года. Решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

В частности, утверждены мероприятия, направленные на:

— Решение вопросов по повышению уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе и преодоление стигматизации;
— уменьшение дискриминации и нарушений прав людей с проблемами психического здоровья и профилактики психических расстройств;
— совершенствование системы формирования и поддержания профессиональных компетенций специалистов в сфере охраны психического здоровья;
— обеспечение внедрения отраслевых стандартов в области охраны психического здоровья, контроль качества помощи в этой сфере;
— развитие системы социальной и психологической помощи на уровне территориальных общин и тому подобное.

Дополнение

К слову, ранее гигант социальных сетей TikTok анонсировал набор функций, которые помогут пользователям бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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