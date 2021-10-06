За прогулы в сентябре хотят лишить "депутатских" выплат 65 нардепов

КИЕВ. 6 октября. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады обратился к председателю парламента Дмитрия Разумкова с предложением не возмещать расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий за сентябрь, 65 народным депутатам. Об этом сообщил по итогам вчерашнего заседания комитета председатель его подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, передает УНН.

Цитата

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру насчет невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за сентябрь 65 нардепам", - написал Фролов.

Таких выплат предлагают частности, лишить:

• ОПЗЖ - 59% (26 депутатов).

• За Майбутнє - 32% (7 депутатов).

• Довіра - 25% (5 депутатов).

• Батькивщина - 24% (6 депутатов).

• Голос - 15% (3 депутата).

• ЕС - 11% (3 депутата).

• Слуга народа - 4% (9 депутатов).

"Экономия для бюджета - 3 млн грн. Перечень "прогульщиков" - не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд.) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - отметил Фролов.

Также он добавил, что в сентябре лучше всего на работу ходили депутаты монобольшинства.

Дополнение

Сообщалось, что за прогулы в июле хотят лишить "депутатских" выплат 73 нардепов.



Справка

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета депутат лишается зарплаты за соответствующий день. А если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более половины, депутат теряет "депутатские".

Как сообщал УНН, в Верховной Раде работают над тем, чтобы дать народу возможность отзывать народных депутатов Украины.