В ОПЗЖ заявили о всецелой поддержке Добкина на выборах мэра Харькова и обвинили “лагерь” Терехова в дезинформации

КИЕВ. 6 октября. УНН. Глава Харьковской городской организации “ОПЗЖ” Андрей Лесик заявил о том, что их политсила на предстоящих выборах мэра Харькова единогласно поддерживает кандидатуру Михаила Добкина, сообщает УНН.

Цитата

“11 сентября в Харькове стартовала избирательная кампания по выборам городского главы, в которой принимает участие 13 кандидатов. Однако не все они вступили в честную борьбу, некоторые используют грязные политтехнологии. Так, издание „Харьковские известия“ опубликовало статью о том, что руководство „Оппозиционной платформы — За життя“ заставляет харьковских политиков снимать свои кандидатуры на должность мэра Харькова в пользу Михаила Добкина. Издание ссылается на заявление, сделанное в соцсети Facebook на якобы официальной странице отделения „ОПЗЖ“ в Московском районе Харькова. Со всей ответственностью заявляю, что это наглая ложь”, — указал Лесик.

Харьковского отделения “ОПЗЖ” Московского района не существует, а страница, на которую ссылаются “Харьковские известия”, не представляет реальную партийную организацию “ОПЗЖ” и ее позицию, пояснил он.

“Кроме того, упомянутые в заявлении депутаты Виктор Величков и Валерий Говоров не баллотировались от Московского района города Харькова. Так, Валерий Говоров вообще был избран депутатом Харьковского областного совета от Купянска...”, — заявил Лесик.

Распространение дезинформации он расценивает как грязные политтехнологии команды временного мэра города Игоря Терехова.

В контексте

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам экспертов, будет два тура выборов, где вероятнее всего будут соперничать Михаил Добкин и Игорь Терехов.