Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал два законопроекта МВД: детали

КИЕВ. 6 октября. УНН. Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности поддержал два законопроекта МВД. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел во время первого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое состоялось сегодня, 6 октября, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

"Спасибо народным депутатам Украины - членам Комитета за поддержку двух правительственных законопроектов, разработчиком которых является Министерство внутренних дел", - сказал Богдан Драпятый.

Детали

В частности Комитет принял решение рекомендовать парламентариям принять за основу законопроект "О внесении изменения в статью 95 Закона Украины "О Национальной полиции" г/н 5417 от 24.04.2021 г. Им предлагается дополнить статью 95 новой частью об обязательном прохождении полицейскими, которые обеспечивали национальную безопасность и сдерживали вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в учреждениях здравоохранения МВД.

Комитет также рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины" г/н 4622 от 21.01.2021р. Его целью является совершенствование законодательства в сфере деятельности Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины и согласования между собой положений законодательных актов, что обеспечит надлежащее нормативно-правовое регулирование деятельности этих органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монастырский: моя цель - улучшить условия труда и повысить заработную плату для патрульных