Зеленский подписал закон об индустриальных парках: что предлагает документ

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "об индустриальных парках", который предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

Детали

Изменения в закон предусматривают ряд стимулов для индустриальных парков, в частности:

· Полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и / или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;

· Предоставлена возможность в индустриальном парке осуществлять деятельность в сфере переработки промышленных и / или бытовых отходов (кроме захоронения)

· Уменьшено минимальную площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличено верхнюю границу с 700 до 1000 га;

· Строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.);

· Устройства (благоустройство) площадок индустриальных парков;

· Разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В течение ближайших лет Правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков.

Добавим

7 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон “Об индустриальных парках”, которые должны способствовать привлечению инвестиций.

Отметим, что создание индустриальных парков определены стратегически важной задачей в 2021 году в рамках программы Президента Украины “Большая стройка”. В 2021 правительство, как ожидается, инвестирует в развитие инфраструктуры индустриальных парков почти 80 млн грн.