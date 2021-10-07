Зеленский назначил послов в шесть государств

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в шесть государств. Соответствующие указы № 516 - № 521/2021 опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

Так, Зеленский назначил:

Андрея Праведника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда,

Валерия Кирдоду Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Камерун,

Оксану Драмарецкую Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, в Республике Панама, в Белизе и Республике Гватемала по совместительству.

Напомним

На строительство комплекса посольства Украины в Турции потратят около 126 млн грн.