Новости: Политика
7 октября 2021, 03:30 • Илья Нежигай • 10605
Зеленский назначил послов в шесть государств
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в шесть государств. Соответствующие указы № 516 - № 521/2021 опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.
Так, Зеленский назначил:
Андрея Праведника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда,
Валерия Кирдоду Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Камерун,
Оксану Драмарецкую Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, в Республике Панама, в Белизе и Республике Гватемала по совместительству.
Напомним
На строительство комплекса посольства Украины в Турции потратят около 126 млн грн.
Источник: УНН
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