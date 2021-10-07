Сегодня состоится заседание ВРУ: на повестке отставка Разумкова

Отметим, что самого спикера отстранили от ведения заседаний.

Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, будет вести народный депутат из фракции “Слуга народа” Данил Гетманцев.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно. Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Реакция Разумкова

Разумков уже заявил, что не пойдет в суд, если просто будет лишен кресла спикера. Несмотря на это, впоследствии он уточнил, что будет судиться, если его лишат мандата.

6 октября спикер ВРУ заявил, что фракция “Слуга народа” шантажировала его, требуя снять руководителя аппарата Верховной Рады. Он отметил, что председатель фракции Давид Арахамия прислал ему письмо с ультиматумом: или он снимет руководителя аппарата, или снимут его.

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