Рада начала рассмотрение отставки Разумкова

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада Украины начала рассмотрение отзыва с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

Председательствует при рассмотрении этого вопроса нардеп из "Слуги народа" Данил Гетманцев, который вчера был избран из предложенных нардепам кандидатур тех нардепов, которые не подписывались под инициативой об отставке Разумкова.

Гетманцев, которому уступил место первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, занял место в президиуме ВР и напомнил правила ведения заседания.

Сейчас началось заслушивание позиций сторон: инициаторов отставки, представителей фракций и заслушивание отчета председателя ВР.

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Контекст

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.

Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая прошла в Трускавце 2-3 октября.

4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

5 октября нардепы проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний сроком на два дня. Инициатива была внесена и поддержана фракцией "Слуга народа", группами "Доверие" и "Партия "За будущее".

Как пояснил позже нардеп Данил Гетманцев, основанием отстранения стало невнесение в повестку дня пленарной недели во время Согласительного совета законопроектов монобольшинства, что является якобы нарушением Регламента. После отстранения Разумкова председательствовал на пленарных заседания Руслан Стефанчук. Кроме того, из-за отсутствия утвержденной на Согласительном совете повестки дня нардепы не могли рассматривать законопроекты, а рассматривали исключительно вопросы, не требующие рассмотрения в комитетах и дополнительного внесения в повестку дня: например, переименование и изменение границ населенных пунктов.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, его уже передано народным депутатам.

Главным кандидатом на пост спикера парламента называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

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