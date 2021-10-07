Рада может назначить спикера уже сегодня: в "Слуге народа" назвали имя кандидатов

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада уже сегодня может назначить спикера. За такое голосования выступает фракция “Слуга народа”. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук.

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“Мы готовы провести фракцию сегодня и делегировать Руслана Стефанчука на должность спикера. Он основной кандидат и считаем имеет самые лучшие квалификации для этой должности”, — отметила Кравчук.

Детали

В то же время, главным претендентом на должность вице-спикера парламента является первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

Добавим

Верховная Рада Украины начала рассмотрение отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Контекст

Инициатором отставки Разумкова стал председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.

Подписи начали собирать во время так называемой Великой фракции СН, продолжавшейся в Трускавце 2-3 октября.

4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

5 октября нардепы проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний сроком на два дня.

Инициатива была внесена и поддержана фракцией “Слуга народа”, группами “Доверие” и “Партия “За будущее”.