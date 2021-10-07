Зеленский подписал закон о предотвращении антисемитизма

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” № 1770-IX, принятый Верховной Радой в сентябре. Об этом свидетельствуют данные с сайта парламента, передает УНН.

Детали

Так, антисемитизм в законе определено, как определенное восприятие евреев, выражается как ненависть к евреям.

Согласно закону, лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ей в результате антисемитизма, его проявлений, в порядке, определенном законодательством Украины.



Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Как отмечают в Офисе Главы государства, имплементация закона “будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе”.



Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Добавим

22 августа Верховной Радой был принят Закон “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине”.



Документ с целью противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлениям в Украине на законодательном уровне определено понятие “антисемитизм”, его основные проявления, установлен запрет антисемитизма, его проявлений и ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.