В Кремле заявили, что офисы президентов России и Украины "не договорились" по повестке встречи Путина и Зеленского

КИЕВ. 7 октября. УНН. Кремль отмечает отсутствие готовности к формулированию повестки для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. Озвучивались, формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи отсутствуют”, — сказал он.

Контекст: теоретическая встреча Зеленского и Путина

В конце сентября в Москве сообщили, что встреча президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров.

Немногим позже украинский президент сказал, что окружение российского президента РФ Владимира Путина не хочет их встречи тет-а-тет, ведь она может принести неожиданный результат.

Ещё 20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

Позже в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”. Зеленский же сказал, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.