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Генсек НАТО отметил, что о решении относительно Украины на предстоящем саммите в Мадриде говорить пока рано

Генсек НАТО отметил, что о решении относительно Украины на предстоящем саммите в Мадриде говорить пока рано

КИЕВ. 7 октября. УНН. О решении по Украине на предстоящем саммите лидеров НАТО в Мадриде говорить пока рано, однако Альянс точно продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Об этом заявил в четверг на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

“Что касается решений, я думаю, что сейчас еще немного рано судить, какие именно решения примут лидеры на саммите в следующем году. Но я абсолютно уверен, что союзники будут продолжать придерживаться того, о чем они заявляли ранее, а именно, что мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших близких партнеров Грузии и Украины”, — сказал Столтенберг.

“Мы также поддерживаем наши решения, когда речь идет об их стремлении вступить в НАТО, и мы продолжим оказывать практическую и политическую поддержку, чтобы они могли двигаться к дальнейшей евроатлантической интеграции”, — заявил он.

Детали

По словам Генсека, он приветствует тот факт, что союзники как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе оказывают поддержку и тем самым помогают как Украине, так и Грузии.

“Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. И это будет вопрос, которым мы занимаемся при подготовке к предстоящему саммиту в Мадриде в следующем году”, — добавил он.

Добавим

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что результаты украинских реформ могут быть представлены уже на следующем саммите НАТО, который состоится в Мадриде.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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