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Рада - без головы: нардепы продолжат избирать спикера завтра

Рада - без головы: нардепы продолжат избирать спикера завтра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада в пятницу продолжит процедуру избрания председателя Верховной Рады. Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На голосование (вопрос — ред.) еще рано ставить. Мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса. А сейчас я объявляю наше заседание закрытым. Напоминаю, что внеочередное заседание в 16:00. Завтра мы продолжим обсуждать этот вопрос”, - сказала вице-спикер.

Детали

Так, ранее председательствующая на заседании Елена Кондратюк сообщила, что фракция “Слуга народа” предлагает на должность Председателя Верховной Рады кандидатуру Руслана Стефанчука. Народные депутаты предложили на эту должность кандидатуры: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич. Они публично отказались от голосования из-за конфликта интересов.

Позже во время своих выступлений Железняк и Лерос заявили самоотвод.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, что прошла в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы “Слуги народа” Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, он был передан народным депутатам.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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