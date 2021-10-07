"Опецькуватий", "зульдер" и компьютеры из прошлого века: прокуроры возмущены странным тестированием их способностей и его результатами

КИЕВ. 7 октября. УНН. Прокуроры местных прокуратур обратились к Генеральному прокурору, Омбудсмену и руководству ВР по поводу процедуры и результатов переаттестации, которая была проведена почти год назад. УНН располагает обращением прокуроров.

Прокуроры напоминают, что осенью 2019-го началась очередная реформа органов прокуратуры, которая уже проходила в 2015 году. К концу 2020 года реформа коснулась и местных прокуроров, которых направили на переаттестацию. Генпрокуратуру в тот период еще возглавлял Руслан Рябошапка.

"Как оказалось, тестирование не для всех, так как часть "избранных" прокуроров успешно работают и без прохождения аттестации", - заявляют прокуроры и указывают, что был создан механизм перевода с одной должности на другую во избежание аттестации.

Но не только это возмутило прокуроров, но и, собственно, сама аттестация.

"Особого внимания заслуживает этап аттестации, связанный с выяснением уровня общих способностей прокуроров, где основными вопросами были проверка знаний, что такое "опецькуватий", "марудний", "чимчикувати", "сулугуні", "зульдер", "маскарпоне" и т.д., что вообще не имеет никакого отношения к прокурорской деятельности", - говорится в обращении.

Также отмечается, что такой этап аттестации непредусмотрен законом, но именно он стал главным для многих прокуроров. Ведь его результаты определили результаты аттестации для многих сотрудников.

Прокуроры также заявляют о многочисленных нарушениях на этом этапе, ведь нарушалась конфиденциальность тестирования, поскольку логины и пароли для тестирования прокурорам выдавались не конфиденциально, а сразу же привязывались к их фамилии, что создало предпосылки для манипуляций с набранными баллами.

В общем технический аспект тестирования вызывает много внимания, ведь, по информации прокуроров, компьютеры, на которых они проходили тесты, не соответствовали требованиям, установленным к этой технике.

Началось это все с того, что Международная организация права развития (IDLO), которая в соответствии с Планом совместных действий по реализации проекта международной технической помощи, подписанного между ней и Генеральной прокуратурой в лице Рябошапки, обязалась обеспечить компьютерной техникой для тестирования местных прокуратур Офис Генерального прокурора.

Для тестирования Международная организация права развития выбрала ООО "Сайметрикс-Украина". Требованием к компьютерам было наличие оперативной памяти от 4 Gb и графического адаптера с объемом памяти от 2 Gb.

"Однако, Международная организация права развития (IDLO) вместе с Офисом Генерального прокурора, форсируя события по аттестации, решили, что прокуроры могут сдавать тесты на чем-нибудь. А потому, предоставили для тестирования технику, которую они смогли найти в достаточном количестве, но параметры ее никто не проверял. В основном это была техника скорее всего еще с прошлого века", - сообщили прокуроры.

В обращении отмечается, что техника не позволяла быстро проходить тестирование и для некоторых это не позволило набрать необходимый балл. Прокуроры предполагают, что так и было задумано, ведь целью было очищение прокуратуры от "недостойных", и переаттестация была простым путем к этому.

"В связи с этим, к тем 35% "недобросовестных прокуроров", от которых, по утверждениям Генерального прокурора Венедиктовой, ей удалось избавиться, наверное, 30 процентов являются прокурорами, которым искусственно создали непроходимый результат именно на данном этапе, который не имеет никакого отношения ни к добродетели прокуроров, ни к их профессиональной компетентности. Учитывая то, что были еще и прокуроры, не сдавшие тестирование на знание законодательства или провалившие практическое задание, реальное соотношение уволенных недобродетельных прокуроров по результатам аттестации составляет где-то, может, 1% из тех 35, о которых говорит Генеральный прокурор", - говорится в обращении.

Прокуроры считают, что реформа прокуратуры провалена. А особого внимания заслуживает также комиссия по аттестации. В частности, "начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Бонюк, который сам никакую аттестацию не проходил, но которому поручена организация аттестации прокуроров, пытался различными способами повлиять на членов комиссий с целью отменить их предыдущие решения, которые из-за просчетов в организации аттестации были приняты в интересах прокуроров".

Позже было создано другую комиссию.

"Внешне создается впечатление, что комиссия независима и будет принимать независимые от Офиса решения по аттестации прокуроров.

Но, если копнуть глубже, то оказывается, что председатель данной комиссии Марущенко работает начальником отдела организации деятельности по противодействию противоправному вмешательству в хозяйственную и инвестиционную деятельность Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора, то есть, в подчинении начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Бонюка, который от Офиса Генерального прокурора отвечает за проведение аттестации прокуроров.

Кроме того, до своей работы в прокуратуре Марущенко работал в адвокатском объединении "Бонюк и партнеры", - говорится в обращении прокуроров, которые считают, что при таких условиях о независимости говорить невозможно.

Сейчас, как заявляют сотрудники местных прокуратур, несмотря на рапорттрование об "успешном" завершение реформы, такая реформа фактически еще незавершена примерно где-то для 600-700 прокуроров. Около 450 прокуроров 7 месяцев формально ходят на работу в несуществующие уже прокуратуры, им выплачивается из государственного бюджета заработная плата, а организаторы реформы не смогли уже за 11 месяцев завершить ее.

"Не завершив проведения реформы части прокуроров, оставшейся организаторы реформы взялись за проведение наборов уже новых кадров, таким образом фактически искусственно лишают права прокуроров, в отношении которых аттестация не завершена, пройти ее и перейти на работу в реформированные прокуратуры", - говорится в обращении.

Прокуроры надеются, что в будущем все же кто-то понесет ответственность за такую "реформу".

"В связи с изложенным, просим Вас вмешаться в данную ситуацию и прекратить сознательное снижение органов прокуратуры, виновных привлечь к установленной законом ответственности", - заявили прокуроры, обращаясь к Генпрокурору и представителям власти.

УНН также обратится в Офис Генпрокурора с журналистским запросом, по ситуации, сложившейся с аттестацией прокуроров и реформированием органов прокуратуры.