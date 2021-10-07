Саакашвили не дают матрас и телевизор в тюрьме – адвокат

КИЕВ. 7 октября. УНН. Бывшему президенту Грузии Михаил Саакашвили не дают матрас и телевизор в тюрьме. Об этом заявил его адвокат Георгий Гельхаури, передает УНН со ссылкой на Mtavari Arkhi.

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“Они создают как можно больше проблем, чтобы он чувствовал себя неуютно. И здесь к Михаилу Саакашвили подходят избирательно. Ему решили не давать матрас, телевизор, которые он имеет право иметь. Многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. У него нет телевизора, потому что он Михаил Саакашвили”, — сказал Гельхаури.

Детали

По словам его адвоката, помимо того, что у Саакашвили нет телевизора в камере, его ограничил в праве звонить по телефону.

Дополнение

1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Напомним, что Саакашвили сообщил, что начал голодовку и заявил, что не планирует прекращать ее, пока не закончится его жизнь.