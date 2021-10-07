В Украине около 400 дел о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сейчас есть около 400 производств о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Среди них почти 100 - по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Сообщается, что Венедиктова по видеосвязи обсудила с Генеральным Директором по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, директором Директората по правам человека Совета Европы Кристофом Пойрелом и директором Директората по политическим вопросам и внешним отношениям Совета Европы Александром Гесселем актуальные вопросы противодействия нарушению прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Генеральный прокурор отметила, что расследование этой категории дел является одним из приоритетных направлений.

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"В настоящее время существует около 400 производств этой категории. Среди них почти 100 - по фактам нарушения законов и обычаев войны. В этих делах сообщено о подозрении 77 лицам. Кроме того, расследуется систематическое преследование проукраински настроенных активистов и нарушения прав крымскотатарского населения оккупационными властями Крыма", - отметила Венедиктова.

Также она рассказала, что в Офисе Генерального прокурора начал работу Международная совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. К нему привлекаются иностранные и международные специалисты, национальные эксперты по международному гуманитарному и уголовному праву, а также представители неправительственных правозащитных организаций. Целью совещательного органа является изучение опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

"Мы направляем дела в национальные суды, и осознаем, насколько важно сотрудничать в этом направлении в международных инстанциях. Мы активно взаимодействуем с Международным уголовным судом. Сейчас в МКС направлено 12 информационных сообщений о нарушениях в Крыму", - отметила Венедиктова.

Генеральный директор по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Джакумопулос отметил, что отслеживание ситуации с нарушением прав человека в Крыму является чрезвычайно важным, поэтому он рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом вопросе.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что после обысков и задержаний пяти крымских татар в аннексированном Россией Крыму под зданием так называемого "ФСБ" в Симферополе в субботу, 4 сентября, собрались родственники задержанных и другие протестующие. В итоге задержали более 50 протестующих.