Разумкова: команда Зеленского не распадается - из нее убирают

КИЕВ. 7 октября. УНН. Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что команда Президента Владимира Зеленского не распадается, а из нее убирают. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, почему распадается команда Зеленского, Разумков сказал: "Я не думаю, что она распадается, думаю, что из нее убирают. Это совершенно разные подходы. (Убирали - ред.), например (экс-первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея - ред.) Трофимова, (бывшего Генерального прокурора Руслана - ред.) Рябошапку, (экс-руководителя Офиса Президента Андрия- ред.) Богдана, Разумкова, (бывшего премьер-министра Алексея - ред.) Гончарука".

Дополнение

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Контекст

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.

Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, продолжалась в Трускавце 2 - 3 октября.

4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

Добавим

В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Также в прошлом году ВР уволила Руслана Рябошапку от должности Генерального прокурора.