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Суд начал избирать меру пресечения Труханову. Сам он дал первые комментарии и назвал процесс "политической охотой"

Суд начал избирать меру пресечения Труханову. Сам он дал первые комментарии и назвал процесс "политической охотой"

КИЕВ. 8 октября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов прибыл в Высший антикоррупционный суд в Киеве для избрания ему меры пресечения. Перед началом заседания он дал комментарии журналистам, сообщает УНН.

Труханов считает действия НАБУ и САП, которые накануне предъявили ему обвинения в преступной деятельности “политической охотой”. Объясняет это высоким рейтингом его и его партии, с которым, по его мнению, политически оппоненты справится не могут.

Цитата

“Единственный способ остаётся — такое силовое давление в стране, запугивание. Вот что происходит”, — отметил он.

Что касается сути предъявленных к нему претензий относительно незаконного отчуждения земельных участков в Одессе, Труханов отметил следующее: НАБУ и САП инкриминируют ему отсутствие проведённых аукционов при передаче земли застройщикам. Однако, как уверяет мэр Одессы, на момент передачи этой земли не было закона о проведении таких аукционов.

“Понимаете, когда нам говорят проводит аукцион в 2015, 2017, 2018 годах, когда рассматриваются эти участки, нужно было делать это через аукцион. Но при этом они не говорят, что закон, который позволяет проводить земельные аукционы, принят только в 2021 году. Это уже смешно!”, — заявил Труханов.

В контексте

По версии НАБУ и САП, в 2016-2019 годах в Одессе действовала группа людей, которая якобы незаконно получила от местной власти земельные участки под застройку. По данным антикоррупционеров, которые ссылаются на выводы экспертизы, общий ущерб составил 689 млн грн.

Источник: УНН
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