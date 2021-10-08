Зеленский помиловал 31 осужденного военного

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, пишет УНН.

Так, сообщается, что Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Цитата:

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Детали

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, не совершавшие тяжких преступлений. Андрей Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство. Председатель Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

В то же время Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

В дальнейшем заседания Комиссии по помилованию будут проходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными, отметили в ОП.

Добавим

В августе Зеленский подписал указ об изменении порядка помилования коррупционеров.