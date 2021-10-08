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Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений на 2 млрд грн: названа причина

Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений на 2 млрд грн: названа причина

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство обороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Об этом сказал заместитель министра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата

“О денежном вознаграждении за сентябрь месяц, оно полностью выплачено на 100%. В отношении вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне выполнения ООС, оно выполнено полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн (грн)”, — сказал замминистра.

Детали

По его словам, министерство полностью это выплатит в случае, если будут внесены изменения в бюджет за 2021 год.

“В целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупках топлива и на выплате премий высшему руководящему составу Минобороны”, — добавил Носов.

Дополнение

К слову, Министерство обороны заявило, что в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны Украины — 5,95% от ВВП. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, ВРУ
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