Нардепа Скороход забрала скорая из парламента

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат от группы “За Будущее” Анну Скороход забрала скорая из Верховной Рады. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп от “Батькивщины” Михаил Волынец.

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“Ровно в 10:00 ее вывели из здания комитета в сопровождении медицинских работников. Ее забрала скорая”, — сказал Волынец.

Детали

Волынец добавил, что ему не известно теряла ли она сознание.

“Ее выводили из кабинета под руки”, — отметил Волынец.

Как сообщают СМИ, Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета ВР.

Дополнение

Депутат из группы “За будущее” Анна Скороход трижды болела на COVID-19.

Напомним, 33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

Добавим

В парламент Поляков шел от политической партии “Слуга народа”, затем входил во фракцию партии. Однако, в декабре 2019 года он был исключен из фракции СН, а впоследствии он объявил о выходе из партии.

Скороход также исключили из фракции “Слуга народа”