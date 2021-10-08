Заседание ВР закрыли. Стефанчук пока остался без первого заместителя

КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада закрыла пленарное заседание, так и не избрав первого заместителя председателя Верховной Рады. Решение поддержало 226 народных избранников, передает корреспондент УНН.

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"Пленарное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - провозгласил Стефанчук.

Детали

Фракция "Слуга народа" внесла предложение по кандидатуре Корниенко на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Кроме того, от фракции "Европейская солидарность" прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.

Добавим

Ранее сегодня ВР избрала Руслана Стефанчука новым председателем Верховной Рады.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, что прошла в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.