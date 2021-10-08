Разумков о своей отставке: не имею никаких обид

КИЕВ. 8 октября. УНН. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя свою отставку, заявил, что обид никаких не имеет. Об этом он сообщил в эфире "Свобода Слова с Савиком Шустером", передает корреспондент УНН.

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“Я не имею образ. Знаете, тут не в них дело, а в справедливости, честности, порядочности. К сожалению, не у всех она есть. Сегодня ко мне подошли около 50 коллег, которые проголосовали зеленой и сказали, извини, но нас вызвали, нас убеждали, чтобы мы голосовали”, — заявил Разумков.

Детали

Бывший спикер ВР отметил, что убеждало в том числе и руководство фракции.

“Убеждало и руководство фракции, приглашали в Офис президента. Это не является секретом”, — отметил Разумков.

К слову, бывший спикер намекнул, что его политический путь точно продолжится.

Дополнение

7 Октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой крупной фракции СН, продолжавшейся в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.