Ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек-Арахамия

КИЕВ. 9 октября. УНН. Верховная рада планирует провести перестановки в Кабмине. Кресла могут потерять от трех до пяти министров. Об этом в эфире “Свобода Слова” с Савиком Шустером заявил председатель фракции “Слуга Народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

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“Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужен просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале (парламента — ред.)”, — сказал он.

Детали

В частности, Арахамия отметил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отсрочить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

“На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя — уже воплощать в жизнь”, — заявил он.

Дополнение

К слову, ранее Арахамия анонсировал, что в первой декаде октября монобільшість в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.