Это будет странно, если меня лишат мандата - Разумков

КИЕВ. 9 октября. УНН. Экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что будет странно, если его лишат мандата. Об этом он сообщил в эфире Свобода Слова с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

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“Насчет мандата я спрашиваю у коллег — мне не отвечают. Это будет очень странно выглядеть. Это не соответствует норме закона и тем обещаниям о которых они говорят — откровенность и честность”, — заявил Разумков.

Контекст

Ранее в эфире программы “Народ против” Разумков заявил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Он формально вышел из фракции и из партии “Слуга народа”, поэтому, как он заявил, его попытаются лишить депутатского мандата.

Впоследствии, Разумков заявил, что будет судиться, если его лишат мандата народного депутата в незаконный способ.

Напомним

7 Октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой крупной фракции СН, продолжавшейся в Трускавце 2-3 октября.