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Саакашвили написал обращение из тюрьмы

Саакашвили написал обращение из тюрьмы

Михаил Саакашвили

КИЕВ. 9 октября. УНН. Бывший президент Грузии, украинский гражданин Михаил Саакашвили, который находится в заключении после возвращения в Грузию, написал обращение к международному сообществу из тюрмы. Оно размещено на странице Саакашвили в Facebook, сообщает УНН.

Он напомнил, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму в Грузии. Арест был основан на двух приговорах суда, которые, как указано в обращении, "никто в мире не признает", а также на ордере на арест по двум незавершенным делам.

Цитата:

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - говорится в сообщении Саакашвили.

Детали

Политик считает, что "существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов", что указано в обращении.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - отметил он.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Позже это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Также 4 октября Саакашвили объявил голодовку.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

Источник: УНН
Теги: Грузия, тюрьма, Михаил Саакашвили
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