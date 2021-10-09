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Херсонская область заходит в "красную" зону: в Минздраве говорят, решение по региону примет госкомиссия

Херсонская область заходит в "красную" зону: в Минздраве говорят, решение по региону примет госкомиссия

КИЕВ. 9 октября. УНН. Херсонская область входит в красный уровень эпидемической опасности по соответствующим критериям, и дальнейшее решение по региону будет приниматься на ближайшем заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС в Херсоне, пишет УНН.

Цитата:

"По результатам рабочей поездки в Херсонскую область провели заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Эпидситуация в области затруднена. По критериям область входит в красный уровень эпидемической опасности. На ближайшем заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет приниматься дальнейшее решение по региону", - написал он в Facebook.

Детали

По его словам, "если прошлые волны область прошла в зеленом и желтом уровне эпидопасности, то сейчас ситуация совсем другая".

Также он сообщил, что медики приводят цифры: за последний месяц только 3% вакцинированных обратились за медицинской помощью и перенесли болезнь легко - не нуждались ни в кислородной терапии, ни в реанимации.

Ранее

В сети обсуждали возможное внесение двух регионов в "красную" зону - Харьковской и Херсонской областей с 10 октября. В Харьковской области сказали, что говорить об этом преждевременно.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Херсон и Херсонская область, Коронавирус, карантин
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