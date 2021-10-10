ОПОРА: Терехов накануне выборов в Харькове злоупотребляет админресурсом
КИЕВ. 10 октября. УНН. Предвыборная кампания и.о. мэра Харькова Игоря Терехова содержит признаки использования административного ресурса. Об этом заявили представители гражданской сети ОПОРА, передает УНН.
Штаб Терехова заручился поддержкой педагогов.
В частности, в Харькове работники учебных заведений используют платформы общего доступа для распространения информации о мероприятиях с участием Терехова.
Напоминается, что празднования Первого сентября в учебных заведениях сопровождались поздравлениями от имени Терехова и организацией бесплатного посещения школьниками коммунального зоопарка.
Сами приглашения в зоопарк раздавались во время встреч Терехова с избирателями.
"Нынешняя избирательная кампания характеризуется признаками использования административного ресурса и незначительным количеством наружной агитации в ее начале. В то же время, на этой неделе начала активно появляться наружная реклама, билборды, ситилайты, кубы и палатки. Также стоит заметить, что использование административного ресурса является недопустимо, поскольку это создает неконкурентные преимущества для одного кандидата", - прокомментировала координатор Гражданской сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко.
К слову
Критики Терехова утверждают, что он пиарится за счет бюджета накануне выборов нового мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.