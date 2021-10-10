Прощание с нардепом Поляковым состоится завтра

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прощание с народным депутатом Антоном Поляковым состоится завтра, 11 октября, в Чернигове, сообщает УНН со ссылкой на сообщение, размещенное на страницах нардепа в соцсетях.

Детали

Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, 11 октября, в 10:00. Местом прощания выбран Черниговский областной филармонический центр, проспект Мира, дом 15.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и сторонним лицом.