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В МВД подтвердили, что в крови нардепа Полякова был метадон

В МВД подтвердили, что в крови нардепа Полякова был метадон

КИЕВ. 10 октября. УНН. В крови покойного нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадон. Об этом в эфире ток-шоу Хард с Влащенко заявил представитель Министества внутренних дел Артем Шевченко, сообщает УНН.

Детали

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего есть кроме алкоголя, небольшой дозы (о чем сообщил начальник Киевской полиции), также такое вещество как метадон. Но, какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и, как это могло повлиять на смерть потерпевшего - будет установлено после глубоких исследований", - заявил Шевченко.

Он также отметил, что сейчас следствие рассматривает версию, как самостоятельного приема этих веществ Поляковым так и версию, что он был отравлен. Однако подозрения в деле еще никому не вручены.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, было открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и сторонним лицом.

Источник: УНН
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