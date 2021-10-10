Давление на депутатов был - Железняк об отставке Разумкова

КИЕВ. 10 октября. УНН. Со стороны Офиса Президента было давление на депутатов в вопросе отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Об этом в эфире ток-шоу Хард с Влащенко заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает УНН.

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"Этих людей, которые не голосовали за отстранение их всю неделю, мягко говоря обрабатывали с Офиса Президента различными звонками, папочка, обещаниями снять с должности председателей комитета, расформировать комитет, лишить будущего и так далее", - заявил Железняк.

В частности, он отметил, что "приветы" поступали и ему, однако имена назвать отказался.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, продолжалась в Трускавце 2-3 октября.