В "оранжевом" Харькове Терехов продолжает организовывать массовые мероприятия и разгуливать без маски

КИЕВ. 11 октября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов игнорирует карантин несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе, передает УНН.

Отметим, что со вчерашнего дня, 10 октября, в Харькове ввели “оранжевую” зону карантина. В тот же день Терехов организовал массовое мероприятие, посвященное открытию новой пляжной зоны и локации для отдыха в городе.

Терехов собрал харьковчан у источника на берегу Петренковского водоема. Участники мероприятия, как и сам Терехов, были без защитных масок.

В тот же день вечером Терехов открыл в городе фэнтези-парк. Он находится возле ДК “Металлист”, и является первым в Украине парк-выставкой под открытым небом.

На открытие парка пришло большое количество людей. Масочного режима не придерживался ни сам Терехов, ни другие участники мероприятия.