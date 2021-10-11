Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,35 0,0201  EUR: 30,48 0,0390 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября
Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7290

В "оранжевом" Харькове Терехов продолжает организовывать массовые мероприятия и разгуливать без маски

В "оранжевом" Харькове Терехов продолжает организовывать массовые мероприятия и разгуливать без маски

КИЕВ. 11 октября. УНН. И. о. мэра Харькова Игорь Терехов игнорирует карантин несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе, передает УНН.

Отметим, что со вчерашнего дня, 10 октября, в Харькове ввели “оранжевую” зону карантина. В тот же день Терехов организовал массовое мероприятие, посвященное открытию новой пляжной зоны и локации для отдыха в городе.

Терехов собрал харьковчан у источника на берегу Петренковского водоема. Участники мероприятия, как и сам Терехов, были без защитных масок.

В тот же день вечером Терехов открыл в городе фэнтези-парк. Он находится возле ДК “Металлист”, и является первым в Украине парк-выставкой под открытым небом.

На открытие парка пришло большое количество людей. Масочного режима не придерживался ни сам Терехов, ни другие участники мероприятия.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.